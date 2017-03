Wim De Decker: van verguisde ex-Beerschotter tot kampioenenmaker

Niet de spelers werden zaterdagnacht het meest toegezongen, wel coach Wim De Decker. De 34-jarige Waaslander is geslaagd in wat veertien voorgangers niet konden: Antwerp terugbrengen naar eerste klasse. En dat voor iemand die bij zijn aankomst vier jaar geleden nog moest knokken om als ex-Beerschotter door iedereen aanvaard te worden. “Binnen x aantal jaar spreken ze nog over mij als de trainer die de promotie pakte.”