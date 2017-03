Kim Huybrechts strandt in halve finales, Joe Cullen gooit nine-darter op Players Championship darts

Kim Huybrechts (PDC-12) heeft zondag in het Engelse Barnsley de halve finales van het vierde toernooi in het Players Championship bereikt. Daarin ging de 31-jarige Antwerpenaar er met 6-3 uit tegen de Australiër Simon Whitlock (PDC-16).

Whitlock stoomde door naar toernooiwinst. In de finale nam de 48-jarige “Wizard of Oz” met 6-3 de maat van Darren Johnson (PDC-112), die in de halve finales erg verrassend de Nederlandse wereldkampioen Michael van Gerwen (PDC-1) uitgeschakeld had.

In het derde toernooi ging Huybrechts er zaterdag al in de tweede ronde uit, maar gooide hij wel eerst een nine-darter. Zondag deed Joe Cullen (PDC-27) hem dat in de tweede ronde na en ook hij ging er een ronde later uit.

Kim Huybrechts was de enige Belg die die het zondag ver schopte. Mike De Decker (PDC-74) verloor in de derde ronde tegen James Wade (PDC-5). Voor Ronny Huybrechts PDC-44) en Dimitri Van den Bergh (PDC-50) zat het toernooi er al na één wedstrijd op.