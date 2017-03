Zulte Waregem neemt pas na de rust afstand van Eupen

Zulte Waregem vat Play-off 1 dan toch aan als derde. Essevee ging op bezoek bij Eupen, en het leek alsof de verre busreis de West-Vlaamse fusieploeg had vermoeid. Pas na de rust brak de wedstrijd helemaal open. Eupen kwam op voorsprong via Luis Garcia, maar daarna schoot Zulte Waregem wakker. Via Leye (2x) en Muhren in het absolute slot won het met 1-3. Eupen finishte de wedstrijd met tien na een tweede geel voor Siebe Blondelle.