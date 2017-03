AA Gent stuurt KV Mechelen naar Play-off 2

Mechelen - KV Mechelen had zijn lot in eigen handen om deel te nemen aan Play-off 1. Winnen tegen Gent en de klus was geklaard. Toch bleken de Buffalo’s ondanks de Europese pandoering tegen Racing Genk een maatje te groot voor de Maneblussers, Gent won met duidelijke 3-0 cijfers en pakt zo toch een felbegeerd Play-off 1 ticket. KV Mechelen is veroordeeld tot het spelen van Play-off 2, het speelt in PO2A tegen Standard, STVV, Waasland-Beveren, Lierse en Union.

De eerste helft van de eerste periode was om snel te vergeten. Weinig gevaar, veel gebikkel. Om de haverklap lag er wel iemand tegen de grond en er vielen meer kaarten dan kansen te noteren. Cocalic kreeg de beste kans na een diepe vrije trap. Zijn punter stierf op Kalinic.

Uit het niets kopte Perbet toen aan de overkant de 1-0 binnen na een door hem opgezette aanval. Mechelen kon nog slechts sporadisch aan het Gentse doel geraken, maar reddingen hoefde Kalinic niet meer te doen.

Niet dat Coosemans een drukke namiddag had. Jammer genoeg voor hem diende hij op slag van rust nog een tweede uit zijn net te vissen toen Kubo een solo-actie kon afronden. Als Mechelen nog ambitie had in de tweede helft, werd die meteen gefnuikt door de 3-0 van Kalu na een halve minuut. Daardoor kon de thuisploeg rustig uitspelen. Perbet miste nog een reuzekans op de 4-0.

Aan de andere kant probeerde Mechelen nog een goal te scoren om met het doelpuntensaldo en de hulp van Lokeren alsnog in PO1 te geraken. Maar helaas... alweer de tweede poule dus voor de Mechelaars, ondanks alle lof en sympathie van de voorbije weken.