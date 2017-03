Povere eindcijfers voor Belgen op WK shorttrack

De eindcijfers van de wereldkampioenschappen shorttrack in Rotterdam zijn hard. De Belgische shorttrackers mochten meedoen, maar dan wel in het bijprogramma. Hanne Desmet, de enige vrouw in de selectie van bondscoach Pieter Gysel, eindigde als 25ste. Jens Almey werd 26ste en Gert-Jan Goeminne 31ste.

In sportpaleis Ahoy, dat twee dagen uitverkocht was, bleek dat mijlen verwijderd van de wereldtop. De Zuid-Korean Seo Yi Ra troefde de Nederlandse favoriet Sjinkie Knegt af. Knegt won de superfinale, maar werd op de 1000 meter vroeg uitgeschakeld. Bij de vrouwen zegevierde de Britse Elise Christie.

Enige uren voor de finales sloten de Belgen op de 1.000 meter hun toernooi af met de zogeheten ranking finals. Voor Desmet viel in haar laatste race een vierde plaats te noteren. Almey was in zijn finale tweede en Goeminne derde.