Berchem op karakter voorbij Spouwen-Mopertingen

Berchem - Een scheve situatie rechtzetten, Berchem kan het nu ook. Tot vier minuten voor de rust stond geel-zwart 0-2 in het krijt tegen Spouwen-Mopertingen. In een sterke slotfase zetten Absisan en co toch nog orde op zaken, waardoor Berchem steviger op de tweede plaats staat.

Leider Thes onder druk blijven zetten: dat was de opdracht voor Berchem Sport. Trainer Jonas De Roeck gooide het na de recente één op zes lichtjes over een andere boeg. Met Addo werd een extra centrale verdediger in de ploeg gedropt, zodat flanken Djoum en Van Minnebruggen naar hartelust mochten aanvallen.

Lichte dreiging

Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

Maar het plannetje in theorie verschilde zoals wel vaker in het voetbal met de uitvoering. In het eerste halfuur zorgden Verstraeten (kopbal over) Van Minnebruggen (een teen te kort) en van Kruijssen (stiftbal over) nog wel voor enige dreiging, maar gaandeweg namen de bezoekers de wedstrijd in handen. Timmermans toonde zich sneller dan De Wilde en lepelde mooi langs Appels in doel.

Berchem was van slag door die tegengoal en liet zich ook snel een tweede keer ringeloren. Berger omspeelde slim de buitenspelval en liet Appels kansloos voor de 0-2. Meteen reageren was de boodschap, wist ook van Kruijssen. De Nederlander zette na een stevige sprint zijn bewaker in de wind en werd vervolgens in de zestienmeter neer gewerkt. Van Kruijssen benutte de penalty zelf.

Extra troef

Een wereld van verschil met de rust in zicht, want in de tweede helft ging Berchem nog op en over Spouwen-Mopertingen. Toen Timmermans drie man uitkapte en over doel besloot, kwam de thuisploeg wel nog goed weg. Maar met de snelle Zorbo in de ploeg beschikte geel-zwart nu over een extra troef. Even voorbij het uur werd de sympathieke Waal diep gestuurd en was de gelijkmaker een feit.

Het vertrouwen groeide en nu ontbond Absisan zijn duivels. De middenvelder zette zelf de aanval op en kreeg de bal terug van Zorbo, om dan heerlijk in de verste hoek te knallen. In blessuretijd zette van Kruijssen de 4-2 eindstand op het bord.

Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

Doelpunten: 35’ 0-1 Timmermans, 39’ 0-2 Berger, 41’ 1-2 van Kruijssen (pen), 68’ 2-2 Zorbo, 83’ 3-2 Absisan, 91’ 4-2 van Kruijssen