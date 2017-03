Mechelse Dierenbescherming lijdt verlies van 154.000 euro

Mechelen - De Mechelse Dierenbescherming blikt terug op een minder goed 2016. “We boeken een verlies van 154.000 euro. Als we daar geen oplossing voor vinden zal het niet lang meer duren”, zegt Sabine Slaets, beheerder van de Dierenbescherming Mechelen.

Op financieel vlak is het geen goed jaar geworden. “Positief is dat het verlies zich beperkt heeft tot 154.000 euro. Dat is beter dan de vorige jaren waar de boekjaren werden afgesloten met verliezen tussen de 200 à 250.000 euro. We hebben vorig jaar veel meer inkomsten kunnen genereren (130.000 euro), maar er zijn door de opvang van meer dieren, meer kosten geweest”, zegt de beheerder.

Minder euthanasie

Positief is dat er vorig jaar veel minder honden werden geëuthanaseerd. “Zelden meegemaakt. Van de 142 honden die we hebben opgevangen, hebben we er amper drie moeten laten inslapen. Een asiel zonder euthanasie bestaat niet. Bij de poezen zitten we met een euthanasie-percentage tussen de 8 à 10 procent. Ik heb mij ook altijd voorgenomen dat, wanneer het niet nodig is, dan doen we dat niet. Dat is vrij goed gelukt. Dat danken we ook aan onze vrijwilligers. Zij worden niet betaald, niet omdat ze waardeloos zijn maar omdat ze onbetaalbaar zijn”, benadrukt Slaets.

