Onze ‘mollenjagers’ bij de start van aflevering 6: “Het kan werkelijk iedereen zijn”

Het net sluit zich stilaan rond De Mol. Meer dan de helft van de deelnemers is al naar huis vertrokken, en dat is het ideale moment om eerdere afleveringen nog eens te herbekijken. Onze mollenjagers Davy en Charlot geven je tips bij de aflevering van maandagavond.

De tips van Davy:

* Doordat je nu weet welke kandidaten onschuldig zijn en welke je extra in de gaten moet houden vallen er ongetwijfeld nieuwe zaken op bij het bekijken van de voorbije afleveringen.

* In het begin van aflevering één worden bij drie kandidaten beelden getoond van hun afscheid thuis: Annelies, Davey en Robin. Toeval dat zij nog steeds in het spel zitten? Of misschien toch een verborgen hint richting de finalisten?

* Door onterecht Annelies als afvaller aan te duiden na de eliminatie met de bril liep de groep maar liefst 3000 euro mis.Het was Eline die een nerveuze Annelies openlijk verdacht maakte door te vragen of ze net daarvoor aan het wenen was. Een molactie van één van beide? Marzena, Hans en Bertrand - alledrie weg, intussen - zaten alvast als kandidaat aan de onderhandelingstafel.

* De nachtelijke opdracht in het museum liep enkel fout bij het stelen van de schedel voor 1000 euro door Eline en Bertrand. Naast hen kunnen enkel Marzena of Annelies met hun instructies, of het gebrek daaraan, invloed gehad hebben op deze uitkomst.

* Vier mogelijke saboteurs dus, waarvan we er ondertussen twee kunnen doorstrepen.

* Hoofdverdachte: Annelies draagt nog steeds weinig bij tot de groepspot, maar haar Monet-fout in aflevering 5 was dan weer zo opvallend dat het haar voor mij net minder verdacht maakt. Na het herbekijken van enkele fragmenten zie ik in Eline een mogelijk subtielere Mol. Hoe dan ook... één van de vrouwen is volgens mij de saboteur.

De tips van Charlot:

* Opnieuw neemt Robin heel erg de leiding tijdens het gps-spel. Hij claimt de telefoon en probeert alles in goede (of slechte) banen te leiden.

* Ook Annelies is de hele aflevering weer haar verwarrende zelf. Was het een mollenstreek toen ze het woord ‘recht’ in plaats van ‘rechts’ vertaalde naar het Turks of miskeek ze zich echt in het woordenboek?

* Davey manoeuvreerde zich bij de gps-opdracht in de grote sleutelpositie: de auto. De ideale positie als mol om de opdracht met de vingers in de neus te doen mislukken. Maar de opdracht lukt. Davey is dus niet de mol, maakte een grote inschattingsfout of wil ons allemaal om de tuin leiden.

* Hoofverdachte: Ik verkies nog steeds Robin, maar op dit moment kan het werkelijk iedereen zijn. Behalve Sam, die is het volgens mij niet. Als hij het toch blijkt te zijn, valt heel televisiekijkend Vlaanderen van zijn stoel. Wat een seizoen.