Invaller Dries Mertens scoort alweer bij Napoli, maar viert zonder hartje

Napoli heeft zondag op de 28e speeldag in de Italiaanse Serie A een 3-0 thuisoverwinning geboekt tegen het Crotone van Noë Dusenne. Bij de thuisploeg scoorde invaller Dries Mertens de 2-0 vanaf de penaltystip.

Iets na het halfuur maakte Lorenzo Insigne dankbaar gebruik van een strafschop om Napoli op voorsprong te trappen. In de tweede helft mocht Mertens op het uur invallen voor winteraankoop Leonardo Pavoletti, vijf minuten later verdubbelde de Rode Duivel de score. Na een lichte fout van Dusenne op Hamsik binnen de grote rechthoek, zette Mertens de penalty feilloos om. Mertens vierde met zijn ploegmaats, maar hield alweer het hartje op zak na de barst in het sprookjeshuwelijk met Katrin Kerkhofs. Insigne legde met zijn tweede van de namiddag de 3-0 eindstand vast. Dusenne, die afgelopen zomer Moeskroen verliet voor een Italiaans avontuur, werd in de 87e minuut naar de kant gehaald.

Fiorentina heeft dankzij een treffer van Nikola Kalinic in de blessuretijd de drie punten thuis gehouden tegen Cagliari. Het werd 1-0. Bij de bezoekers kwam belofteninternational Senna Miangue, door Inter Milaan uitgeleend aan Cagliari, bij de start van de tweede helft tussen de lijnen.

Chievo boekte een makkelijke 4-0 zege tegen het zwalpende Empoli. Roberto Inglese (22.), Sergio Pellissier (40.), Valter Birsa (75.) en Botjan Cesar (89.) tekenden voor de doelpunten. Samuel Bastien en Sofian Kiyine startten op de bank, maar vielen in na respectievelijk 71 en 83 minuten.

Udinese is met 1-3 gaan winnen op het veld van rode lantaarn Pescara. Na doelpunten van Daniel Zapata (20.), Jakub Jankto (51.) en oude bekende Cyril Théréau (55.) zaten de bezoekers op rozen. Muntari scoorde de eerredder voor Pescara. Sven Kums, die zijn basisplaats verloren is aan Emill Hallfredsson, viel in de 70e minuut in.