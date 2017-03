Zo ziet het veld van de Bosuil eruit één dag na promotie

Dat er een immens voetbalfeest losbarstte op de Bosuil, dat hoeven we u niet meer te vertellen. Antwerp die na dertien jaar weer doorstroomt naar eerste klasse, dan is een feestje meer dan terecht. Ook in het Bosuil-stadion waar 12.000 supporters op een groot scherm de wedstrijd op Schiervelde tegen Roeselare konden volgen. Eén dag later is de ravage op het veld van The Great Old best groot te noemen... Gelukkig hebben ze nog tot juli om de rotzooi op te ruimen, want dan pas speelt Antwerp zijn eerste match als eersteklasser.