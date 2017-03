Ivan De Witte had al plan klaar voor Play-off 2

AA Gent heeft zich na een overtuigende 3-0 thuiszege tegen rechtstreekse opponent KV Mechelen geplaatst voor Play-off 1. Toch had Buffalo-voorzitter Ivan De Witte zich voorbereidt op de niet-kwalificatie en een scenario klaar voor het geval de Gentenaars naar Play-off 2 moest. “Gelukkig hebben we het niet nodig”, haalde hij opgelucht adem.

AA Gent-voorzitter Ivan De Witte had al een heel plan opgesteld voor het geval zijn club veroordeeld zou worden tot Play-Off 2. “Als voorzitter ben je verplicht met zo’n scenario rekening te houden”, vertelde hij even na de kwalificatie voor Play-Off 1. “Het is dus logisch dat ik daar zeker over heb nagedacht. Ik had een heel plan uitgewerkt, wat we zouden moeten doen met de spelers en de supporters. Dat plan ga ik echter niet openbaar maken: we hebben het nu gelukkig niet nodig.”

De Witte beleefde een zenuwslopend middagje. “Een club als AA Gent, met kwaliteiten als de onze, zou eigenlijk altijd moeten meedoen in Play-Off 1. Vandaag was het zeker geen mooie wedstrijd tot de eerste goal ons verloste. Daarna vond ik dat we wel goed gespeeld hebben, met een wereldgoal van Kubo ook.” En nu? Tot waar reiken de blauw-witte ambities nu Play-Off 1 een zekerheid is? “Europees voetbal en een derde of vierde plek. Al is er wel nog een kleine ambitie (om mee te doen voor de titel, nvdr). Anderlecht staat niet zo ver, zie ik (lacht).”