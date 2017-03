Morgen bij Gazet van Antwerpen: unieke kampioenenposter Royal Antwerp FC

Gazet van Antwerpen verspreidt bij de maandagkrant een gratis kampioenenposter van Royal Antwerp Football Club. Naar aanleiding van de promotie vind je ook een bewaarbijlage van 12 pagina’s in de krant, met àlles over de kampioenenploeg.

Wie wil nagenieten van een weekend vol emoties, vindt in Gazet van Antwerpen reportages, kleedkamerverhalen én analyses bij de historische titel. Hoe verliep de ‘helletocht’ van de voorbije dertien jaar in tweede klasse? Wie zijn de échte supersupporters? En wat was precies de rol van kampioenenmaker Wim De Decker in dit succesverhaal? Deze en heel wat andere verhalen, samen met de foto’s van het kampioenenfeest en historische krantenpagina’s uit de rijke geschiedenis van Antwerp, vind je maandag 13 maart in Gazet van Antwerpen.