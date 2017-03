Zo was de Urban Trail: “Dit was de beste editie tot nu toe”

Antwerpen - Negenduizend lopers en duizend wandelaars doorkruisten vandaag de stad onder een helder lentezonnetje. De Antwerp Urban Trail bracht de sportievelingen via een tien kilometer lang parcours langs unieke locaties, zoals het Havenhuis en de binnentuin van het Plantin-Moretus-museum. “We beleven Antwerpen op een bijzondere manier.”

Het startschot werd gegeven in Park Spoor Noord. Via waves werd de massa verdeeld in verschillende groepen. Een constructie van dranghekken zorgde ervoor dat iedereen één voor één kon vertrekken, na een ...