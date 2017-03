AA Gent knalt zichzelf naar extase, doek valt voor Westerlo

De kaarten zijn geschud: niet KV Mechelen maar AA Gent speelt Play-off 1, samen met Club Brugge, Anderlecht, Oostende, Zulte Waregem en Charleroi. Westerlo zakt na verlies tegen Genk naar de Proximus League, Moeskroen redde zich net. Omdat Club Brugge tegen STVV punten liet liggen, begint Anderlecht als leider aanPlay-off 1.

Klik hier voor het eindklassement van de Jupiler Pro League

Bekijk alle samenvattingen van 23u

Voor AA Gent was het simpel: winnen tegen rechtstreekse concurrent KV Mechelen stond gelijk aan deelnemen aan Play-off 1. Dat lukte met de vingers in de neus: al na 45 minuten stond het 2-0 dankzij goals van Perbet en Kubo. Kalu maakte er vlak na de pauze 3-0 van, het feest was toen al lang begonnen. Malinwa speelde immers slap en kon nooit aantonen waarom het die plek in de top-zes verdiende. Gent wordt trouwens nog vierde, want Oostende speelde 2-2 gelijk op Standard en heeft een minder doelsaldo dan de Buffalo’s.

Bekijk hier de samenstelling van Play-off 1, 2A en 2B

deed tegen Westerlo wat het moest doen, maar de zege van de Limburgers volstond niet. Play-off 2 voor Genk dus, die zich dus volop op de Europa League kunnen focussen.

Ook nummer drie Zulte Waregem (in Eupen) sluit de competitie met een driepunter af. Charleroi had genoeg aan een puntje op het veld van Lokeren, maar het angstzweet droop eraf bij de Carolo’s: zij eindigden de match met tien na een rode kaart voor Marcq.

Teleurstelling bij Westerlo, dat zakt Foto: BELGA

De zege van Genk op Westerlo had nog een heel kwalijk gevolg voor de Kempenaars: omdat Moeskroen won in Kortrijk zakken zij weer naar de Proximus League.

Foto: BELGA

Bovenaan het klassement wipte Anderlecht in extremis over Club Brugge: dat speelde op eigen veld slechts 2-2 gelijk tegen Sint-Truiden. Vooral om de 0-1 was veel te doen: ref Laforge keurde de treffer van De Petter goed, maar ook op de videobeelden was niet te zien of dat correct was (lees meer). Anderlecht won wel, van Waasland-Beveren, en begint met een punt voorsprong aan Play-off 1.

Eindklassement

(tussen haakjes punten in Play-off 1, bij ploegen met een + werden de punten naar boven afgerond)

1. Anderlecht -61ptn (31+)

2. Club Brugge -59ptn (30+)

3. Zulte Waregem -54ptn (27)

4. AA Gent -50ptn (25)

5. KV Oostende -50ptn (25)

6. Charleroi -49ptn (25+)

------------------------------

7. KV Mechelen -48ptn

8. Racing Genk -48ptn

9. Standard -38ptn

10. KV Kortrijk -31ptn

11. Eupen -31ptn

12. Lokeren -31ptn

13. STVV -30ptn

14. W.-Beveren -30ptn

15. Moeskroen -24ptn

------------------------------

16. Westerlo -23ptn

De nummers zeven tot vijftien spelen Play-off 2 samen met Lierse, Roeselare en Union. Westerlo degradeert, Antwerp verzekerde zich zaterdag van promotie.