Deurne - Een vrouw is zaterdagmiddag gewond geraakt toen ze met haar bromfiets in aanrijding kwam met een wagen op de Ter Heydelaan in Deurne.

De bestuurder van de auto stond te wachten aan het verkeerslicht. Toen het licht op groen sprong, vertrok hij, maar plots kwam de bromfietsster aangereden langs links.

Een aanrijding viel niet meer te vermijden. De vrouw kwam op de grond terecht en had een ziekenwagen nodig voor verzorging in het hospitaal. Ze verkeerde niet in levensgevaar.