Bart Swings zesde op laatste 1.500 meter in Stavanger

Bart Swings is zondag tijdens de laatste wereldbekermanche van het schaatsseizoen als zede geëindigd op de 1500 meter. In de Noorse havenstad Stavanger noteerde Swings een tijd van 1:46.80.

De race werd gewonnen door de Nederlander Kjeld Nuis in 1:45.00. Nuis, ook winnaar van de 1000m, bleef zijn landgenoot Patrick Roest (tweede) en de Noor Sverre Lunde Pedersen (derde) voor. Nuis won ook de Wereldbeker, voor de Rus Denis Yuskov en Roest. Swings werd zesde.

Swings had in de jonge Roest een mooie tegenstander. Die wordt, zeker na zijn tweede plaats op het WK allround van vorige week in Hamar, gezien als de opvolger van Sven Kramer. De 21-jarige Roest is een allrounder, met een speciaal talent voor de 1500 meter. De openingen van beide schaatsers ontliepen elkaar nauwelijks. Na 700 meter had Swings een minimale voorsprong, die Roest een ronde later te niet deed. Op de streep was het verschil 52 honderdsten in het voordeel van de Nederlander. Swings sluit later op de middag de wereldbekerfinale af met de massastart, een minimarathon over zestien ronden.