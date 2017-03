Miljonair liet honderden dieren creperen in zijn zoo omdat hij te druk bezig was met Miss Peru-finaliste

486 dieren en 1 medewerker. Zo veel levens sneuvelden er al in de South Lakes Safari Zoo in het noordwesten van het Verenigd Koninkrijk. Een onderzoeksrapport heeft nu de schuldigen van die verschrikkelijke situatie aangeduid: miljonair David Gill (55) en zijn vrouw Frieda Rivera-Schreiber.

Foto: Facebook/David Gill

David Gill kwam al eerder in opspraak, toen hij in 1997 een relatie begon met een 16-jarige medewerker van het dierenpark, waardoor zijn toenmalige vrouw hem verliet. Hij staat bekend om zijn riante levensstijl en was altijd heel trots en vocaal over zijn alternatieve beleid in de dierentuin. “Ik heb nog nooit zoveel succes gehad. Mijn zoo is geweldig”, klonk het in zijn Facebookposts.

Ook zijn derde en huidige vrouw, Frieda Rivera-Schreiber is geen onbekende in de internationale media. Als Miss Peru-finaliste maakte het model in 2005 een gewaagde entree toen ze de catwalk bewandelde, zittend op één van haar paarden. De bewonderenswaardige show draaide al snel uit in horror, toen het paard struikelde over haar lange sleep en naar beneden donderde. Het dier lag een lange tijd bloedend naast de veel te smalle catwalk.

Sindsdien wordt Frieda in talloze berichten met dierenleed geassocieerd. Ze ging immers aan het werk in de dierentuin van haar man, miljonair David Gill, als coördinator van alle dierenartsen. Maar dat klopt niet volgens de Royal Society Of Veterinary Surgeons. “Zij is niet bij ons ingeschreven, dus ze doet dat werk illegaal.” Dat leek haar man, miljonair David Gill, niet te kunnen deren, hij liet haar daar toch aan de slag gaan. Dat had rampzalige gevolgen.

486 dode dieren, 1 gestorven medewerker

De South Lakes Safari Zoo in het Engelse plaatsje Dalton-in-Furness opende in 1994 de deuren en krijgt jaarlijks zo’n 250.000 bezoekers over de vloer. Er zijn intussen meer dan 1.500 dieren te bezichtigen, maar die leven er in extreem slechte omstandigheden. Tussen december 2013 en september 2016 stierven er maar liefst 486 dieren, zo raakte vorige week bekend.

De situaties in de zoo waren verschrikkelijk. Zo zouden twee luipaarden deels opgegeten zijn door de andere dieren in hun hok, die uit wanhoop en door razende honger hun soortgenoten te lijf gingen. Een aapje werd gevonden na een week, want het was gestorven omdat het geklemd zat achter een verwarmingstoestel. Zeven gezonde leeuwenwelpjes deden ze dood in de zoo, omdat er geen plaats voor hen was om ze groot te laten worden, aldus verschillende Britse media.

Foto: Twitter

In 2013 overleed ook medewerkster Sarah McClay (24), toen ze tijdens het schoonmaken van een kooi verscheurd werd door een Sumatraanse tijger. In 2016 werd de dierentuin verantwoordelijk gesteld voor haar dood en kreeg hij een boete van 299.500 euro opgelegd.

De schuldigen van al het leed

Het was pas toen bezoekers de pijnlijke levensomstandigheden van de dieren lieten zien op Twitter, dat de klachten gehoord werden. “Alle dieren zijn ondervoed en er is een erbarmelijke hygiëne”, blijkt uit een onderzoeksrapport. Vooral voor de voormalige Miss Peru-finaliste zijn ze niet mals: “Het zorgen voor de bewoners zou de verantwoordelijkheid moeten zijn van de dierenarts. Maar de veterinaire zorg is verschrikkelijk.”

Miljonair David Gill en Miss Frieda Rivera-Schreiber zagen niet in dat er een fout was in hun beheer en vragen nu om een nieuwe licentie, zodat ze de dierentuin opnieuw kunnen opendoen. Het adviserend comité heeft nu unaniem gestemd tegen de verlenging van de vergunning. Zij hebben de schuldige ook aangewezen: “David Gill, die met zijn wanbeheer als zakelijk eigenaar de sterfgevallen in zijn dierentuin op zijn geweten heeft.”