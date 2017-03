Antwerpen / Deurne -

Sportschepen Ludo Van Campenhout en acteur Luk Wyns waren zondagmorgen te gast in Wakker op Zondag op ATV om na te kaarten over de historische voetbalavond van zaterdag. En natuurlijk kwamen ook de plannen om één stadion te bouwen voor alle Antwerpse clubs even ter sprake. De meningen van de beide voetbalfanaten liepen wat dat betreft nogal uitéén.