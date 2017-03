KFCO Beerschot Wilrijk organiseert rouwmoment voor overleden algemeen directeur

KFCO Beerschot Wilrijk organiseert zondagavond, vanaf 16.30 uur, een rouwmoment voor Marc Steenackers (43). De algemeen directeur van de club kwam zondagmorgen om het leven in een auto-ongeval in Wilrijk.

Iedereen wordt uitgenodigd in de Lounge van de Vrienden van het Olympisch Stadion op het Kiel. Supporters van KFCO Beerschot Wilrijk kunnen daar het rouwregister komen ondertekenen.

“Op die manier kunnen de supporters hun appreciatie voor Marc even neerschrijven, en samen met hun collega-supporters hun verdriet een uitlaatklep geven”, aldus Beerschot Wilrijk.

De Lounge van de Vrienden van het Olympisch Stadion bevindt zich helemaal achteraan in de hoofdtribune, aan de kant van de kleedkamergebouw.

Marc Steenackers kwam zondagmorgen om het leven toen hij met zijn wagen tegen een werfvoertuig botste aan de Atomiumlaan in Wilrijk.

Op sociale media wordt ondertussen vol ongeloof gereageerd op het overlijden van Steenackers. Hij stond sinds november mee aan het hoofd van de Antwerpse club.

R.I.P. Marc Steenackers, sterkte aan familie en vrienden. 'One of our own'.