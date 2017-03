Erdogan: “Dit was manifestatie van islamofobie, Nederland zal prijs betalen”

Brussel - Nederland zal “de prijs betalen” voor de “schaamteloze” behandeling die de Turkse minister van Familiezaken zaterdag in Rotterdam moest ondergaan. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zondagmiddag gezegd in een toespraak in Istanbul.

“Wat we gisteren zagen was een manifestatie van islamofobie”, zo vertaalt RTL-journalist Olaf Koens de uitspraken van Erdogan. “Het is een ontwikkeling. Het westen heeft het ware gezicht laten zien. Dit is fascistische druk. Het nazisme is herboren. Ik dacht dat het voorbij was. Maar het is niet waar. Het leeft. In het westen.”

“Laten we kijken wat er woensdag (parlementsverkiezingen in Nederland, red.) gaat gebeuren”, ging Erdogan volgens Koens verder. “Ik roep mijn Turkse broers op, jullie zullen doen wat nodig is. Zij die de honden op mijn burgers (in Rotterdam, red) hebben losgelaten zullen daar een prijs voor betalen.” Dat er honden op betogers werden ingezet moet voor Erdogan de “woede” van Nederland aantonen. Ook daar zullen de Nederlanders een hoge prijs voor betalen, hield Erdogan vol.

Erdogan bedankte in de toespraak Frankrijk omdat zij wel een bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu toelieten. Zondagnamiddag spreekt Cavusoglu een meeting in Metz toe. “Frankrijk is niet in de val gestapt.”

Toerisme

Tegelijk probeerde de Turkse president toch ook nog het toerisme naar Turkije te redden. “Ik roep Turkse burgers in Duitsland, in Nederland en andere landen op!”, zo citeerde Koens Erdogan. “Neem je buren mee en kom op vakantie naar Turkije. Wij zullen ze laten zien wat gastvrijheid is.”

“Laten we kijken wat er woensdag (parlementsverkiezingen in Nederland, red.) gaat gebeuren”, ging Erdogan volgens Koens verder. “Ik roep mijn Turkse broers op, jullie zullen doen wat nodig is. Zij die de honden op mijn burgers (in Rotterdam, red.) hebben losgelaten zullen daar een prijs voor betalen.”

Erdogan bedankte in de toespraak Frankrijk omdat zij wel een bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu toelieten. Zondagnamiddag spreekt Cavusoglu een meeting in Metz toe.