Inspraakmoment over oude spoorwegberm

Het gemeentebestuur organiseerde een inspraakmoment omtrent de herwaardering van het stuk oude spoorwegberm tussen N1 en Kruisschanslei. Zo’n tachtig buurtbewoners zakten af naar de tent die op het speelterrein in de Staf van Elzenlaan stond opgesteld.

Burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) verwelkomde de bewoners: “De oude spoorwegberm is momenteel vooral een belangrijke fietsverbinding. We willen nagaan of er ruimte is voor een speelbos. Kunnen we het water zichtbaarder maken en kunnen we van de spoorwegberm een groene verbinding maken naar nabijgelegen speelterreinen en parken?”

Voor dit inspraakmoment sloegen de medewerkers van de jeugddienst, de dienst vrije tijd en de milieudienst de handen in elkaar om reacties van jong en oud te verzamelen. In totaal ontving de milieudienst 15 formulieren van kinderen en 50 van volwassenen. Met deze informatie gaat het studiebureau Antea Group aan de slag om een meer gedetailleerd visieplan uit te werken. “We hopen hiermee tegen eind april klaar te zijn,” zegt schepen van Milieu Wim Annaert (Sander). “Het uiteindelijke plan zou tegen de zomer klaar moeten zijn.”