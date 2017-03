Misskandidate laat make-up achterwege en toont haar grootste geheim

De Britse Rachel Crawley (22) ging tot voor kort de deur niet uit zonder een laag make-up. Maar daaronder schuilt iets wat ze jarenlang geheim wilde houden: ernstige acne.

De blonde Rachel heeft sinds haar tienerjaren last van een ernstige vorm van acne. Op school werd ze gepest om haar uiterlijk en dat leidde tot een groot gevoel van schaamte. Ze durfde soms niet onder vrienden komen, tenzij met een dikke laag make-up om haar huidaandoening te verbergen. Ook toen ze op haar achttiende voor het eerst werd gevraagd om mee te doen aan een schoonheidswedstrijd, weigerde ze omdat ze zich te onzeker voelde.

Een bericht gedeeld door Rachel Crawley ?? ? (@asprinkleofhealthandbeauty) op 24 Feb 2017 om 5:14 PST

Een bericht gedeeld door Rachel Crawley ?? ? (@asprinkleofhealthandbeauty) op 13 Feb 2017 om 11:57 PST

Vier jaar later is de acne opvallend verbeterd. Rachel eet gezond en mijd suiker in het belang van haar huid. De acne heeft wel diepe littekens achtergelaten op haar kaken, maar vandaag durft de jonge vrouw zich wel te laten zien hoe ze is. Ze startte een Instagrampagina op en toont zichzelf van haar natuurlijke kant, mét puistjes en littekens. De reden? Voor haar werkt het therapeutisch en het is een manier om andere meisjes met puistjes te steunen.

Een bericht gedeeld door Rachel Crawley ?? ? (@asprinkleofhealthandbeauty) op 9 Feb 2017 om 2:16 PST

Een bericht gedeeld door Rachel Crawley ?? ? (@asprinkleofhealthandbeauty) op 14 Feb 2017 om 1:37 PST

“Meisjes moeten beseffen dat ze mooi zijn zoals ze zijn. Mijn puistjes zijn grotendeels vervangen door littekens, maar ik voel niet langer de nood om ze constant weg te moffelen”, zegt de vrouw die nu wél zelfzeker genoeg is om deel te nemen aan een schoonheidswedstrijd en meedingt naar het kroontje van Miss Preston 2017.

Een bericht gedeeld door Rachel Crawley ?? ? (@asprinkleofhealthandbeauty) op 20 Feb 2017 om 1:48 PST