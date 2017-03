Oost-Europese landen niet te spreken over slechte Nutella

Heel wat Oost-Europeanen hebben er genoeg van. Volgens hen zijn verschillende etenswaren van multinationals in Oost-Europa van een slechtere kwaliteit dan in het Westen. Vooral over Nutella hebben ze een duidelijk klacht: “Onze Nutella is minder romig dan in buurland Oostenrijk.” De Hongaarse en Slovaakse overheid maakt er een prioriteit van en laten de producten nu onderzoeken.

Ook al zien ze er op het eerste zicht hetzelfde uit, verschillende voedingsproducten van grote merken zouden heel wat anders smaken in Oost-Europa, zo beweert de Slovaakse en Hongaarse overheid. Nutella, Fanta, Nesquick en Knorr zouden beter hun best doen voor de productie in het westen.

“Dubbele moraal”

Tijdens het topoverleg in Brussel hebben ze dan ook gevraagd aan de Europese Unie om “de dubbele moraal” te onderzoeken en af te keuren. Slovakije en Hongarije klagen het “almaar groter wordende” probleem aan in een nota aan de andere Europese lidstaten. Ze staven hun bewering met studies die het verschil in kwaliteit aantonen tussen producten die onder dezelfde naam en hetzelfde etiket worden verkocht.

Slovakije testte 22 producten. Bij tien daarvan - het gaat om zuivelproducten, dranken, een visproduct, kruiden, een dessert en thee - werden kwaliteitsverschillen vastgesteld. Drie andere producten, allemaal op basis van vlees, vertoonden lichte verschillen. Vaak bleken de verschillen te zitten in het gebruik van goedkopere ingrediënten, zoals plantaardige in plaats van dierlijke vetten, zoetstoffen in plaats van suiker en aroma’s en kleurstoffen in plaats van natuurlijke fruitextracten.

Hongarije klaagt van zijn kant onder meer de kwaliteit aan van de Nutella die er in de winkelrekken is terug te vinden: de pasta op basis van hazelnoot is “minder romig” dan in buurland Oostenrijk. Daarnaast is ook de Coca-Cola “minder rijk en minder complex” en het cacaopoeder Nesquick van Nestlé “harmonieuzer en intenser” in Oostenrijk. In de carbonarasaus van Knorr zou, in tegenstelling tot in het buurland, geen kaas zitten.

Bewijs verzamelen

Naar aanleiding van een bijeenkomst van de ministers van Landbouw heeft de Europese commissaris voor Consumentenrechten Vera Jourova alle lidstaten opgeroepen om bewijzen te verzamelen en door te geven, zodat de Commissie een zicht krijgt op de omvang van het probleem.