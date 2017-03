Turkse minister stelt nieuwe reis uit na rellen in Rotterdam

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu reist vandaag/zondag dan toch niet af naar Zwitserland. Zijn bezoek is naar een nog onbepaalde datum verplaatst. De onderdirecteur van de Zwitserse afdeling van de Unie van Europees-Turkse Democraten (UETD), die geldt als Europese lobbyorganisatie van de Turkse regeringspartij AKP, kon aan het Zwitserse persbureau ATS geen reden geven voor dit uitstel. De UETD organiseerde het bezoek van Cavusoglu. Ook in Zwitserland wilde Cavusoglu de diaspora warm maken om ja te stemmen bij het referendum van 16 april over de grondwetswijziging.

Een in het Hilton-hotel in Opfikon (kanton Zürich) geplande bijeenkomst was al eerder geannuleerd door het hotel.

In een communiqué laat het regeringslid bevoegd voor de veiligheidsdiensten in Zürich, Mario Fehr, alvast weten “bijzonder opgelucht” te zijn dat het bezoek uitgesteld is. Volgens Fehr waren schermutselingen tussen groepen jongeren in de marge van de komst van Cavusoglu mogelijk.

De kantonale autoriteiten hadden al laten weten dat ze niet zaten te wachten op de komst van de Turkse minister. De federale autoriteiten werden geïnterpelleerd, maar in zijn antwoord had Bern donderdag laten weten dat het geen reden zag om het bezoek te verbieden.

Een andere vertegenwoordiger van de Turkse regeringspartij AKP, de ondervoorzitter van de partij, nam vrijdagavond al wel deel aan een campagnebijeenkomst in Opfikon, op initiatief van de organisatie van Turkse ondernemers Müsaid Zwitserland. Die bijeenkomst, die niet-publiek was, werd bijgewoond door een veertigtal mensen, aldus de organisatie.

Zaterdagnacht waren in het Nederlandse Rotterdam nog stevige rellen uitgebroken met Turkse betogers. Die pikten het niet dat Cavusoglu het land niet in mocht en dat later op de dag ook de Turkse minister van Familiezaken door een indrukwekkende politiemacht het land werd uitgezet. Turkije waarschuwde Nederland inmiddels al dat het zware maatregelen zal nemen tegen Nederland.