Terrasjesweer vandaag! Zonnige zondag met zachte temperaturen

Het wordt een zonnige zondag met zachte temperaturen voor de tijd van het jaar. Het kwik stijgt tot rond 11 graden in de Hoge Venen, tot 13 graden aan zee en tot 15 of lokaal 16 graden in de rest van Vlaanderen. Er zijn hoge wolkensluiers en in het westen kan er bij momenten wel wat meer bewolking ontstaan. Dat meldt het KMI.

Zondagavond en -nacht verlopen droog en overwegend licht bewolkt. In het westen van het land neemt in de loop van de nacht waarschijnlijk de bewolking al toe. Lokaal vormt er zich mist in het binnenland. De minima liggen tussen -1 graad in de Hoge Venen en 7 graden aan zee, met in het centrum waarden rond 5 graden. De zwakke wind draait naar het noordwesten tot het noorden. In de Ardennen waait de wind eerst nog matig uit zuidoost; later wordt hij zwak en veranderlijk.

Maandag trekt een verzwakte storing van west naar oost door het land en blijft het droog met brede opklaringen maar tijdelijk ook meer bewolking. De maxima liggen tussen 10 en 14 graden. De wind waait zwak of matig uit noordwest tot noord.

Tot en met donderdag ligt een hogedrukgebied in onze nabijheid. De maxima liggen steeds rond 14 of 15 graden. Desondanks moeten we rekening houden met soms bewolkte periodes, maar we krijgen wel droog weer met vaak ook zon. Dinsdagnacht is wat gemiezer niet uitgesloten. Vrijdag kan in de loop van de dag een regenzone het land binnendringen vanaf het westen.