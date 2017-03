Heist verliest nog eens na drie opeenvolgende zeges

Na drie opeenvolgende zeges weet Heist weer wat verliezen is. Alle doelpunten werden in de tweede helft gescoord. De thuisploeg moest de laatste twintig minuten met tien spelen, na de uitsluiting van Tambeur. Het werd 1-2.

Seraing stak zich allerminst weg in deze partij waarin Heist hoopte zijn zegereeks verder te kunnen zetten. Coach Keleman had zijn ploeg op één plaats gewijzigd. De geblesseerde Regnier werd vervangen door Webers. Die keerde terug uit schorsing.

Vroeg in de match was er veel protest bij Heist toen een forse fout op Challouk niet met een rode kaart werd bestraft, zelfs geen geel voor de bezoeker. Kansen waren er in de eerste helft genoeg, voor Heist waren Webers en Challouk dicht bij een openingstreffer. De goals vielen in de tweede helft. Veel protest was er bij de Heistenaren toen een zuivere duwfout in de rug van Webers niet met een strafschop werd bestraft.

Op een hoekschop kopte Bonemme de 0-1 binnen. Roel Tambeur kreeg daarna een rode kaart voor een fout rond de middencirkel. Een zware sanctie en met tien tegen elf kon Heist het niet meer redden. Cuypers trapte mooi in de bovenhoek binnen.

Het slotoffensief van de thuisploeg leverde nog wel de aansluitingstreffer van Challouk op. Maar te laat en zo leed Heist een eerste nederlaag na de 9 op 9. Ook geen punten voor de Heistenaren dit seizoen tegen Seraing.

Kapitein Roel Grant ondervond na de match veel hinder aan de teen. Regnier miste de partij omwille van een infectie aan de voet. Hij hoopt dinsdag opnieuw te kunnen trainen.