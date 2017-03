American Airlines keert niet terug naar Zaventem

Brussel - Luchtvaartmaatschappij American Airlines heeft haar activiteiten op Brussels Airport stopgezet. De verbinding met Philadelphia was na de aanslagen op Zaventem in maart vorig jaar al verveld tot een zomerroute, maar nu is de stekker er helemaal uitgetrokken. Dat bevestigt zowel American Airlines als Brussels Airport.

De verbinding Brussel-Philadelphia, die zes keer per week werd uitgevoerd, werd in de dagen na de aanslagen opgeschort. Kort na de heropening van de luchthaven van Zaventem liet American Airlines weten dat de vluchten tussen Philadelphia International Airport en Brussels Airport vanaf 15 juni 2016 zouden hervatten als een seizoensroute, dus enkel in de zomer. Voor de zomer van 2017 werd toen een opstart vanaf mei vooropgesteld.

Maar die laatste komt er dus niet. “American Airlines evalueert zijn netwerk voortdurend om ervoor te zorgen dat we onze vloot zo goed mogelijk inzetten en onze rendabiliteit maximaliseren, terwijl we tegemoetkomen aan de vraag van de klanten”, luidt het bij de maatschappij. “Daarbij werd de moeilijke beslissing genomen om de route Brussel-Philadelphia stop te zetten.”

Ook Brussels Airport bevestigt. “Op 15 augustus vorig jaar vond de laatste vlucht plaats”, aldus een woordvoerster. “Er is geen sprake van een terugkeer.”

De verbinding met Philadelphia was de enige van American Airlines op Zaventem.

Een andere Amerikaanse maatschappij, Delta, had na de aanslagen de verbinding met Atlanta tijdelijk stopgezet. Die route keert wél terug: vanaf 26 maart vliegt Delta opnieuw dagelijks tussen Atlanta en Brussel. Dat zal gebeuren met een Boeing 767-300 met plaats voor 210 passagiers, zo werd vernomen bij de maatschappij. De verbinding zal het hele jaar worden uitgevoerd.

Delta vliegt vanop Zaventem ook op de luchthaven JFK in New York.