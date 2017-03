Erik Van Looy: “Dit is leuker dan de bevrijding van Antwerpen in 1944”

In een ver verleden wees filmregisseur Erik Van Looy nog alle alcoholische dranken af. Op een heuglijke dag als zaterdag met de promotie van Royal Antwerp FC is zoveel nuchterheid niet op zijn plaats. “Ik ga absoluut niet vroeg thuiskomen”, zo ontfutselde onze interviewer Dave Peters de gevierde filmmaker.

Dave Peters confronteerde Erik Van Looy met zijn non-alcoholisch verleden, toen hij hem na de wedstrijd in Roeselare aantrof met een glas fluitjeswijn in de hand. “Geheelonthouderij? Daar ben ik mee gestopt sinds kwart voor tien”, grapt Van Looy.

Van Looy had in laatste instantie tickets weten te bemachtigen voor de wedstrijd in Schiervelde, maar moest wel plaats nemen tussen de Roeselare-supporters. “Ik ben heel rustig gebleven, omdat ik omringd was door West-Vlaamse vrienden.”

Dat Van Looy blij is met de promotie van de club van zijn hart is een understatement zo groot als de kathedraal. “Het was fantastisch. Ik heb in 1944 de bevrijding van Antwerpen meegemaakt. Dat was leuk, maar dit is nog veel leuker”, knipoogt de fanatieke Antwerpfan.

Niels Destadsbader: “Antwerp verdiende winnaar”

Minder reden tot vieren hadden zanger en acteur Niels Destadsbader en oud-scheidsrechter Frank De Bleeckere, die door Dave Peters samen in de wagen werden gespot. West-Vlaming Niels Destadsbader zag met lede ogen aan hoe Roeselare zijn meerdere moest erkennen in Antwerp. “Even zag het er goed uit voor de Roeselare-supporters bij de 1-1, maar eigenlijk heeft Roeselare nooit echt in de wedstrijd gezeten”, geeft de tv-figuur ootmoedig toe. “Ik denk dat Antwerp uiteindelijk wel de verdiende winnaar was.”