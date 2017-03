Onvergetelijke beelden: zo worden de spelers van Antwerp verwelkomd op de Bosuil

Even voor 1 uur zaterdagnacht is de spelersbus met de kampioenenploeg van Antwerp een kolkende Bosuil binnengereden. Ze werden verwelkomd door meer dan 12.000 uitzinnige supporters. Voor spelers en fans de start van een uitzinnige feestnacht.

Antwerp beleefde een historische avond: dankzij een 1-2 winst tegen Roeselare verzekerde de Great Old zich van promotie naar eerste klasse.

Na het belangrijke openingsdoelpunt van Tuur Dierckx kwam de titel voor Antwerp nooit echt in gevaar, ondanks de snelle gelijkmaker van Schmisser. Roeselare had in de eerste helft het beste kruit verschoten en een kwartier voor tijd besliste Limbombe de wedstrijd.

Kolkende Bosuil

Zo’n 1.250 Antwerp-fans hadden een ticket bemachtigd voor de match in Roeselare. Rond het stadion en in de stad bleef het rustig.

Het echte feestje was al vroeg op de avond gestart op de Bosuil waar meer dan 12.000 fans de match op drie grote schermen konden volgen. De sfeer daar was ongezien. Na de match bestormden de aanwezigen massaal het veld om te dansen, zingen en feesten. Toen de spelersbus na middernacht het stadion binnenreed kon onze reporter geen enkele nuchtere supporter meer spotten.

Wild feestje

Hoe lang de Antwerp-supporters nog gaan feesten durft niemand zeggen, maar dat het dagen zal duren staat vast.

Ook de spelers wilden na de match zo snel mogelijk naar Antwerpen waar het echte feest kon losbarsten. “Ik denk dat als we in Antwerpen aankomen er ons iets te wachten staat, dat we nu niet kunnen voorspellen. […] Laat de nacht maar komen, ik sta voor alles open. Het gaat niet normaal worden”, vertelde Tuur Dierckx nog voor onze camera.

En dat Bjorn Vleminck het grootste “Party Animal” is verklapte de chauffeur van de spelersbus ons nog voor het vertrek naar Antwerpen.