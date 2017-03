Elektriciteitspanne Kapellestraat teistert Laatavondshopping

Aartselaar - Vrijdagavond omstreeks 20.30 uur viel in een deel van het Aartselaarse dorpscentrum de elektriciteit uit. Bewoners in de omgeving van de Kapellestraat zaten geruime tijd in het donker.

Omdat vrijdagavond een kortsluiting ontstond in een stroomtoevoerkabel in de Kapellestraat recht tegenover de plaatselijke Standaard Boekhandel, viel omstreeks half negen de elektriciteit in de buurt uit. Voor velen was het tot half elf wachten vooraleer de panne was hersteld.

Het toeval wou dat op dat ogenblik winkeliersvereniging ATA een laatavondshopping organiseerde. “We hadden dit jaar dan wel de weermaker mee maar de wetten van Murphy niet zeker?” zegt ATA-voorzitter Cristel Bal. “Klanten, in kledingwinkels die kledij of schoenen aan het passen waren, konden zichzelf niet meer spiegelen en keerden zonder aankoop terug naar huis. Maar ook de betaalterminals werkten niet meer zodat ook alle andere winkeliers een mooie recette aan hun neus zagen voorbijgaan.”

Omdat het probleem groter was dan gevreesd, rukte elektriciteitsverdeler EANDIS met de grote middelen uit. Om 4 uur ’s ochtends werd met groot materiaal en veel lawaai een gedeelte van de straat in de Kapellestraat opengebroken. In de loop van deze week volgt een definitieve herstelling.