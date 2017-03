Euromillions League Basket. Limburg, Oostende, Brussels en Bergen winnen hun partij

Oostende, Brussels, Limburg United en Bergen-Henegouwen wisten alle vier hun wedstrijd te winnen. Leider Oostende, dat Europees een lastige wedstrijd achter de rug had tegen en in Rusland, versloeg Luik relatief makkelijk met 84-65. De Kangoeroes Willebroek gingen thuis onderuit tegen een sterk Brussels met 67-79. Het spannendst werd het in Aalst, waar Limburg United uiteindelijk de bovenhand nam met 83-88. En ook in Bergen-Henegouwen spande het erom. Zij versloegen uiteindelijk Leuven met 89-81 voor eigen publiek, voor de Henegouwers was het hun eerste zege na een lange reeks nederlagen.