Sasja en Bocholt spelen bekerfinale in handbal

Op 17 april maken Bocholt en Sasja onder elkaar uit wie dit jaar de Belgische handbalbeker wint. Bocholt versloeg zaterdag Hasselt na een ware thriller, Sasja versloeg in zijn halve finale Kortrijk.

Twee weken nadat Bocholt Hasselt versloeg in de Bene-League stonden de twee ploegen opnieuw tegenover elkaar in de Alverberg voor de halve finales van de Belgische beker. Bocholt begon het scherpst en kwam onder meer via de broers Kedziora, Spooren en Cie op een 8-13 voorsprong. De thuisploeg kwam daarna terug tot 15-16. Ook daarna bleef het gelijk opgaan dankzij onder meer een sterke Köhlen bij Hasselt, na vijftig minuten hingen de bordjes 27-27 gelijk.

Bocholt kwam via vier doelpunten van Pucnick opnieuw op voorsprong, maar met een sterk slotoffensief kon Hasselt terugkomen tot 34-34 en verlengingen uit de brand slepen. In de bloedstollende verlengingen was het opnieuw Bocholt dat aanvankelijk het laken naar zich toe trok. Hasselt ging vervolgens opnieuw op en over de bezoekers (39-38). In de uiterst spannende slotminuten was het uiteindelijk Bocholt dat aan het langste eind trok met een 39-40-eindscore als resultaat.

Sasja verslaat Kortrijk makkelijk

In de andere halve finale ontving Kortrijk, kampioen in Liga 1, voor de ogen van duizend toeschouwers Sasja. De Antwerpenaren dicteerden de wet en stonden bij de rust 9-13 voor. Sasja ging na rust verder op hetzelfde elan en haalde het uiteindelijk makkelijk met 20-30.

De finale wordt op zondag 17 april gespeeld in Leuven. Voorafgaand aan de finale bij de mannen strijden Femina Visé en Sint-Truiden voor de Beker van België bij de vrouwen.