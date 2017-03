Mayweather komt terug uit pensioen om met McGregor te kampen

Levende bokslegende Floyd ‘Money’ Mayweather heeft zaterdag aangekondigd dat hij eenmalig uit zijn pensioen wenst terug te komen. In juni gaat hij namelijk vechten tegen de Ierse kooivechter Conor McGregor.

“Ik wil geen excuses meer horen over geld. Teken de papieren en laten we in juni vechten”, met die woorden ging de 40-jarige Mayweather in op het aanbod van McGregor, die hem eind vorig jaar uitdaagde voor een gevecht.

Mayweather ging in september 2015 op bokspensioen. Hij verloor gedurende zijn carrière geen enkele van zijn 49 officiële wedstrijden. De 28-jarige McGregor is de eerste ooit die er in geslaagd is om in twee verschillende gewichtsklassen kampioen te worden van de populaire UFC, de grootste organisatie in de vechtsporten onder de noemer Mixed Martial Arts.