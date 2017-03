Tom Waes: “Vanavond feesten en morgen ga je mij niet kunnen bereiken”

Tien maanden geleden, na het missen van de promotie tegen Eupen op de slotspeeldag van vorig seizoen zat hij nog in zak en as, maar vandaag is Tom Waes de gelukkigste man op aarde.

“Hoe ik mij voel? Kijk eens gewoon rond mij. Hier staan 15 à 20.000 man op het veld om te vieren dat we terugkeren naar eerste klasse. En terecht! Hier hebben we 13 jaar op gewacht.” Het antwoord op de vraag kan dan ook niet verrassen. “Ik voel mij top! Vanavond gaan we feesten en morgen ga je mij niet kunnen bereiken.”