Politie zegt dat ze terreuraanslag verijdelde in Duits winkelcentrum

De Duitse politie zegt dat ze een terreuraanslag heeft verijdeld door zaterdag een winkelcentrum te sluiten in de stad Essen. Een woordvoerder zei dat de autoriteiten “heel concreet bewijs” hadden dat de aanslag voor zaterdag gepland was.

Het winkelcentrum krijgt gewoonlijk ongeveer 60.000 mensen over de vloer op een zaterdag.

De verijdelde aanslag was volgens lokale media gepland met de steun van de terreurmilitie ISIS (Islamitische Staat). De Duitse krant Bild vernam uit veiligheidsbronnen dat een ISIS-sympathisant die in Duitsland geboren is, via elektronische communicatie vanuit Syrië contact had met verscheidene mensen in de regio Essen om opdracht te geven voor een aanslag. De sympathisant, die volgens de autoriteiten voor leiders van ISIS werkte, stuurde via chat instructies door voor het vervaardigen van een bom.

Ook de zender WDR berichtte over een opdrachtgever met banden met ISIS.