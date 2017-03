Man opgepakt in Turkije die mogelijk banden had met Anis Amri

De Turkse politie heeft in de stad Izmir een man opgepakt die vermoedelijk banden had met Anis Amri, de man die in december met een vrachtwagen een aanslag pleegde op een kerstmarkt in Berlijn. Dat meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu.

De man zou een Duitse burger zijn van Jordaanse afkomst. Hij zou eerst vastgehouden zijn in een hotel in Izmir, waarna hij werd meegenomen voor verhoor. Er is ook sprake van dat hij van plan zou zijn geweest om deel te nemen aan aanslagen in Europa.

Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) claimde de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Berlijn, waarbij twaalf mensen om het leven kwamen. Anis Amri werd enkele dagen na de aanslag door de Italiaanse politie doodgeschoten in Milaan.