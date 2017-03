REACTIES. Antwerp is het er over eens: “’t Is dik verdiend”

Antwerp keert na dertien jaar – ja, ja, ’t is gebeurd – terug naar eerste klasse. En of de spelers en supporters door het dolle heen zijn. “We hebben hier in stilte heel hard aan gewerkt, we verdienden dit echt!” klinkt het bijna unaniem. En ook bij Roeselare klinken diezelfde woorden. “Pijnlijk, maar zij waren beter over de twee wedstrijden”, gaf Roeselare-verdediger François Kompany ootmoedig toe.

Joeri Dequévy (Antwerp): “’t Is dik verdiend!”

“Als je met 5-2 wint over de twee matchen heen, dan is alles gezegd”, vat Dequévy het goed samen. “We beginnen goed met druk te zetten. We scoren een fantastische goal in de eerste helft, maar missen enkele kansen. Maar in de tweede helft... ’t Is dik verdiend. Het is mijn tweede promotie in drie jaar tijd, dus nu stoppen we he. (lacht) Nu ga ik toch een tijd in eerste klasse proberen blijven. Dit is tof voor onze club. Nu kan het feest beginnen in Antwerpen en Deurne.”

Geoffry Hairemans: “Dat ze mij nu niet direct wakker maken”

“Dit voelt aan als een droom”, sprak een glunderende Geoffry Hairemans na het laatste fluitsignaal. “Ik hoop niet dat ze mij direct wakker maken”, zei hij lachend. Antwerp heeft de titel allerminst gestolen, meent de middenvelder. “We hebben hier in stilte heel hard aan gewerkt en we verdienen dit echt. We zijn verdiend kampioen!” Hairemans is nu klaar voor een lang en uitbundig feestje. “Het is nu feest in heel Antwerpen, prachtig.”

François Kompany (Roeselare): “Volgend jaar beter doen”

Foto: BELGA

“Dit is pijnlijk”, zei François Kompany in een eerste reactie aan Proximus TV na de wedstrijd. “Vier maanden zijn we bijna kampioen. Maar dan waren zij beter over de twee wedstrijden. Het is dik verdiend, proficiat! Tot en met eind 2016 waren we goed, maar het is onze eigen schuld dat we niet naar eerste klasse gaan. Zij waren de laatste tien wedstrijden zoveel beter. Volgend jaar moeten we beter doen en leren uit onze fouten”, besloot Kompany.

Tuur Dierckx: “Blij dat ik vandaag belangrijk kon zijn”

Foto: Photo News

“Dit is echt super, ongelofelijk”, sprak een uitbundige Tuur Dierckx die al vlak na de match bijna zonder stem zat. Dierckx was duidelijk overweldigd door de atmosfeer. “Kijk hoeveel fans hier zijn, ik heb er geen woorden voor.” Dierckx was de maker van de openingsgoal. “Het was al even geleden dat ik nog heb kunnen scoren. Ik ben blij dat ik vandaag belangrijk ben kunnen zijn, daarvoor sta ik hier.” Dierckx blikte nog eens terug op het bewogen seizoen van Antwerp. “Echt chapeau wat we als ploeg verwezenlijkt hebben. We komen van erg ver, maar ik heb er altijd in geloofd. We mogen hier erg trots op zijn.”

Maxime Biset: “Antwerp is eindelijk weer thuis”

“Dit is gewoon fantastisch voor de mensen die alles in gang hebben gezet”, glunderde Maxime Biset na afloop. “Vorig jaar lukte het niet. Iedereen heeft de soap kunnen volgen. De groeipijnen van de club zijn ook wat blootgelegd. En eindelijk is de club een eersteklasser”, zuchtte hij opgelucht. Biset zat dit seizoen echter vooral op de bank, met blessureleed. “Als sportman wil je altijd spelen”, zegt hij. “Maar je moet beseffen dat je rol nooit is uitgespeeld, ook al sta je niet op het veld. Natuurlijk wil je daar staan, maar als je dit ziet (glimlacht). Antwerp is eindelijk weer thuis. Dit wordt een fantastische nacht”, besluit Biset.

Faris Haroun: “We horen thuis in eerste klasse”

Voor Haroun was het dubbel feest vandaag. Hij kreeg voor de match namelijk een speciaal telefoontje, maar mag nu ook de promotie gaan vieren. “Dit is de mooiste dag van mijn leven. Eerst was er de geboorte van mijn eerste kind, ik heb vannacht ook niet veel geslapen. En dan nu die zege die Antwerp naar eerste klasse brengt”, glunderde Haroun. “Het is een van de moeilijkste opdrachten. We hadden altijd een goede kern, maar stonden enkele punten achter. Maar wat de groep heeft gebracht en hoe we ernaartoe leefden met de trainer... We hebben getoond dat we een ploeg hebben die thuishoort in eerste klasse. Dat was ook ons doel.”

Arnauld Mercier: “Bizar dat derde uit klassement kampioen is”

Foto: Isosport

Een ontgoochelde Roeselare-coach verscheen aan de microfoon bij Proximus TV. Toch toonde hij zich ook tevreden over wat zijn mannen hebben getoond het voorbije seizoen en in de finale van 1B. “We komen goed in de match en hadden kansen in de eerste helft, maar we kregen die niet binnen. Antwerp was uiteindelijk veel sterker, ze toonden hun mogelijkheden en panikeerden nooit. Ik ben fier op mijn team, voor wat ze hebben getoond dit seizoen”, zegt Mercier. Toch vindt Mercier het bizar dat Antwerp nu kampioen speelt en doorstoot naar eerste klasse. The Great Old werd immers derde in het algemene klassement van de reguliere competitie. “Misschien moeten ze (de bond, nvdr.) dat eens even gaan herbekijken. Want nu gaat de derde van het klassement naar eerste klasse. Maar goed, het is nu wat het is.”

Mercier is ook eerlijk. “Antwerp zette veel druk en kracht. De spelers maakten individueel het verschil. Het was moeilijk vandaag. Voor ons kwam het misschien wat te snel, maar we moeten hier zo veel mogelijk het positieve uit halen. Nu wacht ons Play-off 2 waar we ons kunnen matchen met de clubs uit de eerste klasse.” Op de vraag of ze denken dat Antwerpen mogelijk nog licentieproblemen zou hebben, haalde Mercier zijn schouders op. “Ik weet het niet, maar het is een vreemde kampioen. We haalden in het seizoen een knappe reeks van 28 op 30, maar we misten nu maturiteit. Uiteindelijk schoten we tekort tegen een sterke tegenstander zoals Antwerpen. We hebben nu de finale kunnen spelen, daaruit moeten we nu leren”, besloot Mercier.