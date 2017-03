IN BEELD. Antwerp is kampioen in 1B

Na dertien jaar speelt de Great Old volgend seizoen opnieuw in de hoogste voetbalklasse. Antwerp klopte Roeselare in de tweede finalematch met 1-2. Het feest werd meteen ingezet, zowel in Schiervelde als op de Bosuil, waar meer dan 12.000 mensen op grote schermen naar de wedstrijd keken.