Grootmoeder bekent: "Mijn schuld dat kinderen BBC-interview verpestten"

Het was de bedoeling om een bloedserieus interview te geven over de politieke situatie in Zuid-Korea. Maar dankzij zijn kinderen is het interview met professor Robert Kelly om een heel andere reden viraal gegaan. De grootmoeder van de kinderen heeft nu gereageerd op het 'incident'.

Het gebeurt niet elke dag dat je een live-interview moet geven aan de BBC. Maar professor Robert Kelly was er helemaal klaar voor. Of dat dacht hij toch. Tot zijn kinderen plots de kamer binnenstormden om gekke dansjes te doen. De professor probeert zijn serieux te bewaren en ook de interviewer doet alsof er niks aan de hand is. Tot de moeder van de deugnieten opduikt om de kinderen uit de kamer te halen. Het filmpje is intussen al miljoenen keren bekeken.

De grootmoeder van de kinderen heeft nu gereageerd op het voorval. Oma Ellen Kelly noemt het interview "hilarisch", maar voelt zich wel een beetje schuldig. Zij woont immers in de VS, terwijl de professor met zijn vrouw in Zuid-Korea woont. Ze praat dan ook geregeld via Skype met de kleinkinderen.

"De kinderen hoorden een stem via Skype en dachten waarschijnlijk dat wij het waren", zegt Ellen Kelly. "Het was hilarisch."