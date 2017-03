Caudron en Forthomme staan in halve finales WK driebanden voor teams

Frédéric Caudron (UMB-2) en Roland Forthomme (UMB-20) hebben zich zaterdag in het Duitse Viersen voor de halve finales van het wereldkampioenschap driebanden voor landenteams geplaatst. In hun kwartfinale versloegen ze de Duitsers Martin Horn (UMB-68) en Ronny Lindemann (UMB-84) met 40-34. Ze lieten daarbij een reeks van twintig, de hoogste van het toernooi, optekenen.

Eerder op de dag namen de Belgen in hun tweede groepswedstrijd met 40-37 de maat van de Tsjechen Martin Bohac (UMB-112) en Radek Novak (UMB-78). Vrijdag hadden ze de Luxemburgers Gérard Goedert (UMB-199) en Brice Brierre (geen ranking) al met 40-18 verslagen.

Om een plaats in de finale staat het Belgische duo zondagochtend tegenover de winnaar van de partij tussen Nederland A (Dick Jaspers/UMB-1 en Jean van Erp/UMB-199) en Nederland B (Raymond Burgman/UMB-134 en Barry van Beers/UMB-183). Jaspers en Van Erp verdedigen hun titel.

Via een 40-35 zege tegen de Zweden Torbjörn Blomdahl (UMB-3) en Michael Nilsson (UMB-952) schaarden ook de Fransen Jérôme Barbeillon (UMB-28) en Cédric Melnytshenko (UMB-142) zich al bij de laatste vier. In hun halve finale treffen ze de de Turken Can Capak (UMB-36) en Tayfun Tasdemir (UMB-16) of de Zuid-Koreanen Choi Sung-Won (UMB-18) en Kim Jae Guen (UMB-39).

Het toernooi wordt dit jaar voor het eerst volgens het Scotch Double gespeeld. In dat systeem spelen de duo’s slechts één partij, waarin ze om beurt aan zet komen.

Van 2012 tot 2015 won Caudron het kampioenschap vier keer op rij. Dat aan de zijde van Eddy Merckx (UMB-7). In 2004 was hij met Peter De Backer al eens runner-up. Forthomme was in 2009 met Merckx verliezend finalist.