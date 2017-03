Eva Bonnet loopt schouderblessure op in Abu Dhabi

Eva Bonnet is zaterdag op de Wereldbekermanche marathon openwaterzwemmen in Abu Dhabi 43ste geworden. Ze legde de 10 km af in 2u01:32 en strandde zo op bijna negen minuten van de Franse winnares Aurélie Muller (1u52:35.3). Muller klopte de Nederlandse Sharon van Rouwendaal (1u52:35.4) en de Italiaanse Arianna Bridi (1u52:35.6).

Bonnet incasseerde bij het begin van de wedstrijd een stoot op de schouder, wat haar hinderde tijdens de race. “Ondanks de pijn wilde ze de wedstrijd uitzwemmen. Ze is op weg naar het ziekenhuis met haar moeder, want ze voelt zich echt niet goed”, zo staat op de Facebook-pagina van de jonge zwemster te lezen.

De volgende Wereldbekermanche gaat op 24 juni door in Setubal. Die wedstrijd werd door de Koninklijke Belgische Zwembond gekozen als ‘selectiewedstrijd’ voor het WK, dat van 15 tot 21 juli plaatsvindt in het Hongaarse Balatonmeer. De 17-jarige Bonnet verzekerde zich al van een ‘prekwalificatie’ door op de voorbije Vlaamse kampioenschappen een 5 km ‘time trial’ in groot bad onder 58:20 (57:22.44) te zwemmen.