Onwaarschijnlijke sfeer op Bosuil: “Dit heb ik nog nooit meegemaakt”

Meer dan 12.000 supporters volgen de match Roeselare-Antwerp op drie gigantische schermen op de Bosuil. Onze reporter bevindt zich onder hen en is onder de indruk van de sfeer: “Amai wat is me dat hier! Ik sta te trillen op mijn benen, dit heb ik nog nooit gezien”. Geniet zelf mee in bovenstaande video.