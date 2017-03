Verwimp vijfde in wereldbeker dressuur ’s Hertogenbosch

Jorinde Verwimp is zaterdag in het Nederlandse ’s Hertogenbosch vijfde geworden in de slotmanche van de West-Europese liga in de Wereldbeker dressuur. De 22-jarige Antwerpse kreeg 78,145 procent voor haar freestyle proef met de 17-jarige ruin Tiamo. Daarmee bleven ze maar net onder hun persoonlijk record (78,200 procent), dat ze vorige week in Lier lieten optekenen.

Verwimp sprokkelde dertien wereldbekerpunten en klom daarmee naar de 22e plaats op in de wereldbekerstand. Dat is wel onvoldoende voor een plaats in de wereldbekerfinale, die van 29 maart tot 2 april in Omaha (Nebraska) gereden wordt.

De Nederlander Hans Peter Minderhoud, die in Omaha zijn titel verdedigt, stak de zege in ’s Hertogenbosch op zak. Voor eigen publiek kwam hij met de 16-jarige hengst Flirt aan 84,890 procent, waarmee hij een einde maakte aan de ongeslagen status die Isabell Werth dit seizoen had in de Wereldbeker. Na vijf zeges moest de Duitse met de ruin Emilio met de tweede plaats vrede nemen. Voor de overwinning kwam ze met 83,300 ruim anderhalve procent te kort. De Duitse Jessica von Bredow-Werndl en de merrie Zaire legden met 80,265 procent op de derde plaats beslag.

In de small tour won Isabel Cool met de 10-jarige hengst Constand de freestyle op muziek met 74,350 procent. Vrijdag had de combinatie ook al de Prix St. Georges gewonnen.