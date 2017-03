Supporters uit Essen zijn klaar voor de wedstrijd Roeselare - Antwerp

Essen - De supporters uit Essen zijn er klaar voor. Deze RAFC-supporters vertrokken om 16u bij café Volkshuis waar een bus hen naar het voetbalstadion Schiervelde in Roeselare bracht. KSV Roeselare supporter Stefaan Denewet was vanochtend vroeg al op pad. Eerder deze week bemachtigde hij een ticket waarvoor hij wel eerst een taaltest moest afleggen.

Slechts 90 minuten scheidt de oudste club van het land nog van promotie naar eerste klasse. Niet met meer dan een doelpunt verschil verliezen in Roeselare, maar liefst van al grijpt Antwerp in Schiervelde de titel in 1B met een klinkende zege.

Zullen de Royal Antwerp FC - supporters uit Essen vanavond uit hun dak gaan? Of wordt het een feestje voor KSV Roeselare? Hoe dan ook, in Essen zal er altijd een feestje zijn.