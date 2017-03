Richie Porte zet puntjes op de i in koninginnenrit Parijs-Nice, Henao nieuwe leider

De Australiër Richie Porte (BMC) heeft de zevende rit in Parijs-Nice gewonnen. De titelverdediger in Parijs-Nice kende een barslechte start in de ‘Koers naar de zon’ en mocht zijn ambities in het klassement meteen opbergen, maar toonde nu toch wat hij waard is door solo boven te komen op de Col de la Couillole. Onderweg zakte leider Julian Alaphilippe door het ijs, de jonge Fransman van Quick-Step Floors moet de gele leiderstrui nu laten aan de Colombiaan Sergio Henao, die vierde werd achter Porte. Alberto Contador liet de Colombiaan nog achter in de slotkilometers en werd tweede.

Ook in Parijs-Nice stond zaterdagnamiddag een 177 kilometer lange koninginnenrit op het menu. Met vier klimmetjes van Nice naar de Col de la Couillole was het ‘werkendag’ voor Quick-Step Floors om leider Julian Alaphilippe te vrijwaren van elk onheil. Al vrij vroeg na het startsein vormde zich een kopgroep van vijf mannen: Axel Domont, Jan Polanc, Delio Fernandez, Omar Fraile en Lilian Calmejane. Een andere Fransman vond het jammer dat hij er aanvankelijk niet bij was en zette de achtervolging in. Pierre-Luc Perichon ging solo achter het kwintet aan. Na achttien kilometer jagen sloot de Fransman uiteindelijk aan bij de vijf vooraan. Daar was Calmejane de bezigste bij. De Fransman van AG2R was gebrand op de bergtrui en zal die op het einde van de rit ook binnenrijven. Hij bleef als laatste over van de kopgroep en werd pas met nog vijftien kilometer te gaan bij de lurven gegrepen.

Zoek niet langer naar Arnaud Démare. De groene trui stapte met nog 72 kilometer te gaan uit de koers, zonder averij weliswaar, maar de Fransman voelde zich klaar genoeg om zijn titel te verdedigen in Milaan-Sanremo volgende week. Op de Col Saint-Martin met nog een dikke 40 kilometer te gaan spatte het peloton uiteen in verschillende stukken. Het grootste slachtoffer was Tony Gallopin. Calmejane werd ondertussen gegrepen en Diego Ulissi ging in de tegenaanval. Hij kreeg Quentin Pacher en Cyriel Gautier op zijn hielen. Met de slotklim in zicht werd Ulissi gegrepen met dank aan de sneltrein van Team Sky. Alles opnieuw samen, maar de groep was wel fel uitgedund. Wie zat er nog vooraan? Richie Porte, Simon Yates, Alberto Contador, Jakob Fuglsang en ook leider Alaphilippe zaten in het voorste groepje.

Doorspoelen

Voor Contador ging Jarlinson Pantano ineens aan de kop sleuren. En dat manoeuvre eiste slachtoffers. Alaphilippe haakte af en ook Yates moest laten begaan. Een tweede tempoversnelling zorgde voor een finale breuk vooraan en er ontstond een elitegroepje van zeven renners: Richie Porte, Alberto Contador, Jakob Fuglsang, Jarlinson Pantano, Ion Henao, Daniel Martin en Gorka Izagirre. Pantano plaatste met 5 kilometer te gaan zijn laatste tempoversnelling. Daarna was het aan de grote tenoren zelf.

Er werd slag om slinger aangevallen. Tot uiteindelijk Richie Porte het finale gat heeft geslagen. Contador en Henao volgden op een aantal lengtes, Daniel Martin leek te kraken, maar boog voorlopig niet. Izagirre en Fuglsang zakten wel door het ijs. Achter Porte kraakte Henao plots en zat Contador alleen. De Spanjaard zou tweede worden na een krachtige Porte die zo het debacle van de eerste waaierritten doorspoelde. Henao kwam echt de man van de hamer tegen en werd zelfs pas vierde. De nimmer opgevende Martin vloog de Colombiaan zelfs nog voorbij en werd derde. Henao – vierde in de rit – pakt wel de gele leiderstrui over.