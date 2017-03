Vriendje wil haar niet kussen voor de camera dus zoekt ze maar hulp bij een onbekende

In de Verenigde Staten krijgen de toeschouwers van de meeste sportwedstrijden de kans om hun partner te kussen voor de zogenaamde ‘kiss cam’. Dat kan weleens fout lopen als er iemand niet veel zin heeft om de ander te zoenen. Dit meisje kwam afgelopen woensdag in het zicht van een ‘kiss cam’ en moest hulp zoeken bij haar buurman toen haar vriendje niet wilde meewerken. Maar daar was het jaloerse vriendje achteraf niet erg blij mee.

De jongeman met de rode pet had tijdens de wedstrijd van de basketbalploeg Atlanta Hawks meer aandacht voor zijn biertje dan voor zijn vriendin die hem eens goed wilde vastpakken voor het oog van de camera. Erop gebrand om het publiek niet teleur te stellen, zocht ze na herhaaldelijke pogingen om de aandacht van haar vriend te trekken, snel een alternatieve partner om te kussen. De onbekende man naast haar had alvast geen moeite met zoenen in het openbaar en ze gaven de camera snel wat hij wilde. Dat was echter niet naar de zin van haar vriendje, die het plots niet meer leuk vond, rechtstond en uit beeld verdween.

Volgens verschillende online kijkers is het opmerkelijke voorval duidelijk in scène gezet, maar de beelden zijn toch erg populair geworden op sociale media. De thuisspelende Hawks trokken zich het voorval niet aan en wonnen uiteindelijk met 110-105 van de Brooklyn Nets.