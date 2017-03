Eerste trailer van ‘The Little Mermaid ’ is een hit op internet

De live-action versie van ‘Beauty and The Beast’ is pas vanaf eind maart te zien in de Belgische bioscopen en daar is de trailer van de volgende al. Dit voorsmaakje van ‘The Little Mermaid’, gebaseerd op het verhaal in het boek van sprookjesschrijver Hans Christian Andersen, is in twee dagen tijd al bijna dan vijf miljoen keer bekeken.

De prent komt later dit jaar in de zalen. Naast deze remake staat ook een versie op de planning die de Disney-verhaallijn wel volgt. Actrice Chloë Grace Moretz zou aanvankelijk Ariël worden, maar weigerde de rol. Nu zou Lindsay Lohan zeer geïnteresseerd zijn. Over die remake zijn echter nog niet veel details bekend.