Velozadels kleuren groen

Antwerpen - Wie vandaag al een Velo heeft gebruikt, heeft het waarschijnlijk al gemerkt. De Velo-stations in de Antwerpse binnenstad kleuren groen. De zadels van de stadsfietsen werden voorzien van groene beschermhoesjes met de boodschap ‘Peace Of Mind, ook voor je poep’.

De actie gaat uit van POM, de mobiele app waarmee je facturen met je smartphone kan verwerken.

“Met deze ludieke actie willen we onze samenwerking met de Stad Antwerpen in de verf zetten. Vanaf vandaag kan je namelijk facturen en elektronische documenten van de stad rechtstreeks ontvangen in onze app”, legt Tom Totté, mede-oprichter van POM, uit.

“Met de POM-zadelhoesjes bieden we de fietsers wat extra comfort en bescherming tijdens regenachtige dagen. De hoesjes mogen ook gerust meegenomen worden voor eigen gebruik.”