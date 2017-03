Dit koppel kiest prachtige, maar heel ongewone locatie om te trouwen

Het Mexicaanse koppel Susana en Jovany Zamos had wel een heel unieke locatie in gedachten om hun jawoord te geven. De bruid is dol op diepzeeduiken en voelt zich het best in het water, dus wilde ze er ook - met kleed en al - in trouwen. Dat was een beetje moeilijk te realiseren, maar de beelden zijn prachtig.

Toen de twee tortelduifjes naar wedding planners trokken, kwamen ze vaak teleurgesteld naar huis omdat de meeste zeiden dat in en deels onder water trouwen zo goed als onmogelijk was. Tot ze gingen praten met trouwfotografe Sol Tamargo, die laaiend enthousiast was en de uitdaging aanging met onderwatercamera’s en drones.

Foto: YouTube

Op hun trouwdag stapten bruid, in een poederroze jurk, en bruidegom samen met honderd genodigden in een boot. Die bracht hen vanuit het Mexicaanse stadje Cozumel naar de El Cielo-zandbank een beetje verder in de oceaan. De gasten waren erop voorbereid dat ze tot aan hun middel onder water zouden staan. Wie het uitwisselen van de ringen en de eerste kus goed wilde zien, moest kopje onder gaan. Dat gebeurde immers allemaal onder het wateroppervlak. Tijdens de plechtigheid, die in de internationale pers wordt beschreven als ‘de zeemeerminnentrouw bij uitstek’, werden veel beelden gemaakt. Die bundelde de fotografe in onderstaand YouTube-filmpje.