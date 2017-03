Herken je haar? Deze vrouw was ooit een kindsterretje

De Dinsey-klassieker ‘Mary Poppins’ krijgt een vervolg en daarin neemt Emily Blunt het van Julie Andrews over als nanny met een bijzondere gave. In de originele prent uit 1964 deed ook deze vrouw mee: zij kroop toen in de huid van... Jane Banks.

De Britse actrice Karen Dotrice vertolkte 53 jaar geleden de rol van Jane Banks, een van de twee kinderen die onder de hoede vielen van Mary Poppins. Vandaag is ze 61 jaar, heeft ze drie kinderen en is ze niet meer actief als actrice.

Haar grootste successen, waaronder de reeks ‘Upstairs, Downstairs’, kwamen in de jaren na haar rol als Jane. Ze sprak ook stemmen in voor ‘De Kleine Zeemeermin’, ‘Belle en het Beest’ en ‘Pocahontas’. Haar laatste langspeelfilm dateert uit 2005.

Foto: Photo News

In de prent had Jane ook een broer, Michael. Die rol werd vertolkt door Matthew Garber, die op 21-jarige leeftijd overleed. Hij liep pancreatitis op in India na het eten van slecht vlees. In de sequel van Mary Poppins, die in 2018 in de Belgische zalen wordt verwacht, zullen Jane en Michael als volwassenen te zien zijn. De Britse acteurs Emily Mortimer en Ben Whishaw nemen de beroemde rollen op zich.